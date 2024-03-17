لبنان: محقّقة إصابات مباشرة.. المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، استهداف موقع المطلة الإسرائيلي ‏بالأسلحة المناسبة مؤكّدةً إصابته بشكلٍمباشرة.‏

وأكّدت المقاومة، في بيان مقتضبٍ نشرته، أنّ مجاهديها استهدفوا موقع المرج ‏بقذائف المدفعية، وتجمعاً لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي، فيمحيط ثكنة "ميتات" بالأسلحة الصاروخية.‏

كذلك، استهدفت ‏التجهيزات التجسّسية في موقع العاصي برشاشات "14.5"، مؤكّدةً إصابتها إصابةً مباشرة.‏

وفجر اليوم، استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال في مقابل بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً إصابة أهدافها بدقّة.‏

بدوره، أفاد مراسل صحافي بانطلاق نيران مباشرة من لبنان في اتجاه موقع للاحتلال في الجليل الغربي.

كذلك، أفاد بأنّ موقع "حانيتا" الإسرائيلي في الجليل الغربي تعرض لنيران مباشرة من لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ صفارات الإنذار دوّت في مستوطنة "حانيتا"، كما قالت إنّ آلية قائد كتيبة في "جيش" الاحتلال أصيبتبصاروخٍ أُطلق من لبنان.

بدوره، لفت اللواء احتياط في "جيش" الاحتلال، إسحاق بريك، إلى أنّه "لا يمكن الكذب على الكثير من الناس لفترة طويلة، فما يجري فيقطاع غزة وضد حزب الله في لبنان، سينفجر في وجوهنا عاجلاً أم آجلاً، وحينها ستنكشف الحقيقة بكلّ خفاياها".

وفي مقال له في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، رأى أنّه "لا يوجد تفكير استراتيجي ولا معالجة للمشاكل الحقيقية، لأنّهم يفضّلون العيشفي الأوهام، ويتعاملون مع الصور، لإرضاء الجمهور والجيش".