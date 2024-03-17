لواء صهيوني متقاعد: خسرنا الحرب على غزة ونفقد جنودًا كل يوم

فلسطين اليوم

قال لواء صهيوني متقاعد من جيش الاحتلال، إننا "خسرنا الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة، والجبهة الداخلية غير مستعدة لحربإقليمية واسعة".

وقال إسحاق بريك، في مقال بصحيفة معاريف العبرية، إنه "لا يمكنك الكذب على الكثير من الناس لفترة طويلة".

وأضاف أنّ "ما يجري في قطاع غزة وضد حزب الله في لبنان سينفجر في وجوهنا عاجلا أم آجلا، وحينها ستنكشف الحقيقة بكلخفاياها".

وحذّر من أن الجبهة الداخلية للاحتلال، غير مستعدة لحرب إقليمية ستكون أصعب وأخطر بآلاف المرات من الحرب في قطاع غزة.

ولفت إلى أنّ جنود الاحتلال "كل يوم يقتلون ويصابون بجروح خطيرة، بسبب الأفخاخ والمتفجرات، عندما يدخلون المنازل المفخخة، دون أيتفتيش ودون اتخاذ التدابير المناسبة قبل الدخول".

ووصف رئيس أركان الاحتلال هاليفي بأنه منفصل عن الواقع، وفقد السيطرة على الأرض منذ وقت طويل، بل إنه قام بتعيين عقداء ومقدمينعلى شاكلته وصورته.

وأضاف: "هذه أخطر فضيحة منذ تأسيس الجيش، لقد فشل رئيس الأركان وهو أخطر فشل منذ تأسيس الدولة، وبدلا من أن يتحملالمسؤولية عنه ويستقيل، فقد قرر تعزيز جيل الفوضى والفشل الذي يرأسه مع جنرالاته الذين هم شركاء في الفشل".

ورأى أنه في حال استمرت المستويات العسكرية والسياسية، على هذا النسق، "فسنجد أنفسنا في وضع أسوأ بكثير مما كان عليه الوضعقبل بدء الهجوم على قطاع غزة".

وأضاف: "سنخسر الإنجازات التي حققناها، ولن نحقق هدفي الحرب وسنواصل دفع ثمن باهظ للغاية لخسارة جنودنا حتى في المناطقالتي أعلنا أنها تحت سيطرتنا".

وأوضح: "لقد خسرنا الحرب مع حماس، كما أننا نخسر حلفاءنا في العالم بمعدل مذهل وقد أزيل هدف القضاء الكامل على حماس منجدول الأعمال، كما أننا لم نعد المختطفين أحياء إلى الوطن بعد".

وأضاف الجنرال السابق: "المناورة في غزة التي هلل لها "شعب إسرائيل" بأكمله، لم تصمد أمام الاختبار ولم تحقق النتيجة التي كانالجميع يأمل فيها".

وأردف: "لقد قاتل الجنود بشجاعة، لكن وزير الجيش ورئيس الأركان أدارا الحرب برؤية تكتيكية وليس برؤية استراتيجية، ولا يمكن كسبالحرب فقط في معارك تكتيكية".

وشدد على أنه "إذا لم نتمكن من إعادة بعض المختطفين أحياء، فإن هذه الحرب ستدخل إلى الوعي العام باعتبارها أسوأ فشل في حروب"إسرائيل" منذ تأسيسها، سواء من حيث الضربة الفظيعة التي تلقيناها من حماس في 7 أكتوبر أو الفشل المؤلم في القتال في قطاعغزة".

يشار إلى أن جيش الاحتلال، خسر منذ عملية طوفان الأقصى، 591 جنديًا، وفق ما أقر به حتى الآن، في حين قتل 249 جنديا، منذالعدوان على قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة 3079 ضابطا وجنديا بينهم 1781 منذ العدوان البري على القطاع.