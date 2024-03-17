الصحة العالمية تحذّر من عملية إسرائيلية في رفح: ستؤدي إلى مزيد من القتل والمعاناة

فلسطين اليوم

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "إسرائيل" إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة.

وكتب غيبريسوس على منصة "إكس"، أمس السبت: "أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خطة إسرائيلية لشنّ هجوم بري علىرفح".

وتابع أنّ "أي تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة المكتظة سيؤدي إلى مزيد من القتلى والمعاناة"، مضيفاً: "باسم الإنسانية، ندعو إسرائيلإلى عدم المضي قدماً في خطتها".

واعتبر أن عملية الإجلاء التي يعتزم "الجيش" الإسرائيلي القيام بها قبل الهجوم ليست حلاً ممكناً.

وأوضح غيبريسوس أن "سكان رفح البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، ولا مرافق صحية تعمل بكامل طاقتهاوآمنة يمكنهم الوصول إليها في أي مكان آخر في غزة".

كما أشار إلى أن "الكثير من الأشخاص ضعفاء جسدياً، جائعون ومرضى إلى درجة لا يستطيعون النزوح مرة أخرى".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد حذّر، من خطورة العملية العسكرية لـ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في رفح، قائلاً إنّ بلادهتسعى "إلى إيجاد فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتراف دولي".

كما حذّرت السعودية والأردن من "تداعيات بالغة الخطورة" لاقتحام القوات الإسرائيلية مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أعلن، في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، أنّه "أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي من أجلالتحرّك في محافظة رفح، ونقطتين في وسط قطاع غزّة".