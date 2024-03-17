إعلام إسرائيلي: مستوطنو غلاف غزة غير متأكدين من عودتهم إليها بعد الحرب

فلسطين اليوم

أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ عدداً كبيراً من المستوطنين، الذين جرى إجلاؤهم من مستوطنات "غلاف قطاع غزة"، لديهم عدم اليقينبعودتهم مجدداً إليها، مع استمرار المقاومة الفلسطينية في القطاع بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المستوطنات.

وذكر موقع "والاه" الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنّه وفقاً لاستطلاع نشرته "الحركة المدنية لتجديد الغلاف"، فإنّ 30% من المستوطنين، الذين تمإجلاؤهم من مستوطنات "غلاف غزة"، غير متأكدين من أنهم سيعودون إليها.

ووجد الاستطلاع، الذي أُجري بين مستوطني الغلاف، بعد 5 أشهر من 7 أكتوبر، أن نحو 60% منهم يشعرون أنه منذ هذا اليوم، تضرّرسلوكهم اليومي إلى حدٍ كبير أو كبير جداً.

وأشار الاستطلاع إلى أنّ من بين 30% ممن ليسوا متأكدين من أنهم سيعودون إلى مستوطنات الغلاف، يقول 11% إنهم لن يعودوا قطعاً.

أمّا الذين أعلنوا أنهم سيعودون، فقد ذكروا ثلاثة أسباب أساسية تدفعهم للعودة، فاعتبر 49% منهم أنهم سيعودون بسبب المنزل هناك،و23% بسبب وظائفهم واقتصادهم، ونسبة من 21% بسبب الجماعة والمجتمع.