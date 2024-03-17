الرئيس المصري: لن نسمح بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني

فلسطين اليوم

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشددًا على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.

جاء ذلك خلال إستقباله رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، على هامش القمة المصرية الأوروبية.

كما بحث الرئيس السيسي، مع ألكسندر دي كروو- رئيس الوزراء البلجيكي، رئيس الاتحاد الأوروبي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، والمستشار النمساوي كارل نيهامر، وذلك على هامش القمة المصرية الأوروبية، الأوضاع الكارثية والإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، والتي تصل حد المجاعة، وتكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.