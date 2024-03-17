القحوم: تطور في العلاقات بين اليمن وروسيا والصين لإنهاء الهيمنة الأمريكية

فلسطين اليوم

كشف عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، علي القحوم، عن وجود تطوّر في العلاقات بين اليمن وروسيا والصين ودول "بريكس"، بهدف إنهاء هيمنة الولايات المتحدة.

وقال القحوم، في منشور على منصة "إكس"، إنّ "هناك بناءً مستمراً وتطوّراً في العلاقات الدولية بين اليمن وروسيا والصين ودول البريكس وتبادلاً للخبرات والتجارب في مجالات مختلفة".

وأضاف أنّ "هذا فيه مصلحة مشتركة، لإغراق أميركا وبريطانيا والغرب في مستنقع البحر الأحمر وفي أعالي البحار، ولكي تغرق وتتلاشى وتضعف قطبيتها الأحادية".

وأشار القحوم إلى أنّ "هذا ليس تحليلاً فقط، بل هو حقيقة ماثلة للعيان وبات واقعاً، واليمن دولة دخلت في معادلة نصرة فلسطين وثبتت باقتدار معادلة البحر الأحمر التي تمثّل معادلة كبرى، واستراتيجية لها آثارها ونتائجها الكبرى في ميزان الحصاد والثمار العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية.