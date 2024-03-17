هليفي يعين 52 ضابطا جديدا في الجيش الإسرائيلي

فلسطين اليوم

يجري رئيس هيئة أركان، هرتسيلي هليفي، اليوم الأحد، سلسلة تعيينات في الجيش الإسرائيلي، وهي التعيينات التي يعارضها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأفادت إذاعة الجيش أن رئيس الأركان سيعين 52 ضابطا جديدا في مختلف الألوية والوحدات، بينهم ضابطان كان لهما علاقة مباشرة بالإخفاق والفشل الاستخباراتي ومنع الهجوم المفاجئ في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصادر مقاربة من هليفي حيال الانتقادات التي وجهت لهذه التعيينات والمطالبة بتأجيلها لحين انتهاء الحرب، قولها إن هناك الكثير من الضباط ينتظرون منذ أشهر التعيينات الجديدة، كما أنه لا يوجد جدول زمني لانتهاء الحرب، وعليه أتت هذه التعيينات.

كما رجحت مصادر مقربة من هيئة الأركان أن تعليق التعيينات والانتظار لحين انتهاء الحرب، من شأنه أن يدفع بالكثير من الضباط إنهاء الخدمة العسكرية، وهذا من شأنه أن يعد خسارة للقوى البشرية.

وبحسب الإذاعة، فإن أبرز التعيينات الجديدة ستشمل مناصب، ضابط جهاز الاستخبارات بالقيادة الجنوبية بالجيش، ورئيس إدارة التنسيق والارتباط مع قطاع غزة ، كذلك الأمر سيتم تعيين 4 قادة ألوية وهي اللواء " 300 " في الجليل الغربي وألوية "السامرة" و"عتصيون" و"يهودا".

وتشمل التعيينات والترقيات الجديدة العديد من الضباط ممن شاركوا في الحرب على غزة، وفي العلميات البرية في القطاع.

ووجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الأركان، وأبدى معارضته لإجراء تعيينات جديدة في الجيش، مؤكدا أنه سيطالب المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وقف التعيينات.

وقال سموتريتش إن "على رئيس الأركان عدم الانشغال بتعيينات غير ملحة بالجيش، فالقيادة الحالية للجيش التي تتحمل مسؤولية الفشل والإخفاق في 7 أكتوبر، لذا لا يجب أن تتولى تحديد شكل الجيش للمستقبل، نريد تعيين قيادة عسكرية تقود عملية إصلاح الجيش بعد انتهاء الحرب".