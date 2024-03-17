لوحات إعلانية ضخمة في مدن أميركية تدعو لوقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

نشرت العديد من المؤسسات الحقوقية والمجتمعية لوحات إعلانية ضخمة على الشوارع الرئيسية في عدد من المدن الأميركية، تدعو لوقف الحرب على قطاع غزة بشكل فوري، وتطالب بالحرية للشعب الفلسطيني، وتؤكد الوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية.

وانتشرت في شوارع شيكاغو، وميتشيغان، وتكساس، ونيويورك، وولايات أخرى لوحات إعلانية لتذكير الأميركيين بضرورة الضغط على ممثليهم في الكونغرس لحث إدارة الرئيس جو بايدن بوقف الحرب، وادخال المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بأسرع وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، تجمع المئات من المناصرين للقضية الفلسطينية والنشطاء أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو للاحتجاج على استمرار الحرب والمجازر الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، كما خرجت مسيرة أخرى في نيويورك للاحتجاج على استمرار الدعم الأميركي العسكري لجيش الاحتلال، والوعود بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية.