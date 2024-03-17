31645 شهيدا و73676 إصابة منذ أكتوبر الماضي

الصحة بغزة: 92 شهيدا و130 إصابة في 9 مجازر خلال 24 ساعة

الساعة 10:14 ص|17 مارس 2024

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 92  شهيدا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بفعل تواصل القصف.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 31645 شهيدا و73676 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.