الاحتلال الإسرائيلي يُقر بإصابة جندي بجراح خطرة في اشتباكات وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنّ مقاتلاً من الكتيبة "601" الإسرائيلية أُصيب، في الأول من أمس الجمعة، إصابةً خطيرة خلال المعارك الدائرة في وسط قطاع غزّة.

وقبل أيام، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل الجندي من الكتيبة الـ75، "تشكيل عاصفة الجولان" (7)، التابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، كاشفةً أنّه قُتل في معركة "طوفان الأقصى"، يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وأنّ جثته في قطاع غزّة.

وجاء ذلك بينما تواصل مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية تكبيد "جيش" الاحتلال خسائر في صفوف قواته المتوغلة في قطاع غزة، في إطار تصديها البطولي بعد 163 يوماً على عملية "طوفان الأقصى"، وتخوض اشتباكاتٍ ضارية في محاور القتال وصدّ التقدم، أبرزها اليوم في مدينتي حمد، في خان يونس، والزهراء، في المحافظة الوسطى.

وعلى الرغم من تشديد "الجيش" الإسرائيلي الرقابة على نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه، من جرّاء المعارك البرية في القطاع، سعياً لإخفاء حجم خسائره، فإنّ البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة، والتي تبثّها المقاومة الفلسطينية، تُظهر أنّ الخسائر، التي يتكبّدها الاحتلال، أكبر كثيراً مما يعلَن.