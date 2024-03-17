اشتباكات عنيفة في نابلس مع تواصل اقتحامات الضفة وعمليات الاعتقال

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، الليلة، وسط عمليات تمشيط واندلاع مواجهات واشتباكات، إضافة لاعتقال عدد من المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 25 مواطناً فلسطينيًا، على الأقل، من الضّفة الغربية، بينهم سيدة من سكان غزة، وطفل وجريح، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنطقة الغربية لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ودهمت محيط قرية تل جنوب غرب المدينة، وشنت عمليات تمشيط في أراض زراعية في القرية.

واندلعت اشتباكات مسلحة في نابلس هي الأعنف في الضفة الليلة بين المقاومة وقوات الاحتلال تخللها تفجير عبوات ناسفة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين من عائلة واحدة، بعد الاعتداء عليهم في البلدة القديمة بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا المواطن سفيان أبو حتة ونجله واثنين من أبنائه بعد الاعتداء عليهم في حارة السلايمة بالبلدة القديمة.

كما اعتقلت الشاب ايهم خليل صبارنة من بيت أمر، والطبيب مؤمن مسك نجل الشهيد رائد مسك عقب اقتحام منزله في مدينة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم، وسط اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة شابين بشظايا الرصاص.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق المدينة، وجابت شوارع البلدة، دون التبليغ عن إصابات أو اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الفتى أحمد نمر (17 عامًا) من قرية "لمدور" جنوب قلقيلية، مساء أمس السبت، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفي سلفيت اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة مردة، وجابت شوارع البلدة، دون التبليغ عن اعتقالات أو إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وبلدة سنجل قرب رام الله، ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بكر الدماسيس ومصطفى محمد الدماميس بعد اقتحام منزليهما في بلدة حوسان ببيت لحم.