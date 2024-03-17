المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمّعاً لجنود الاحتلال مقابل بلدة الوزاني

فلسطين اليوم

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، فجر الأحد، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي مقابل بلدة الوزاني الجنوبية، بالأسلحة المناسبة، حيث أصابت أهدافها بدقة.

وأكدت المقاومة، في بيان، أنّ هذه العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وأمس السبت، استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية مواقع "‏الرمثا" و"السمّاقة" و"البغدادي"، حيث حقّق إصاباتٍ مباشرة، إلى جانب تجمّع ‏لجنود الاحتلال على تلة الكرنتينا، في منطقة حدب يارون.‏

كذلك استهدفت ‏موقع "‏المالكية" بقذائف "الهاون"، و‏ثكنة "راميم" بصاروخي "بركان"، محقّقةً إصاباتٍ مباشرة في كليهما.