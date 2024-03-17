جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في دير البلح ويستهدف وسط وجنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين أغلبهم من الأطفال والنساء، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 11 مواطنا على الأقل أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة عدد آخر، جراء قصف من طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة ثابت في حي بشارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيتها، اليوم الأحد، عدة مناطق جنوب وشمال شرق خان يونس، وشمال رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن غارات الاحتلال استهدفت المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال شمال شرق المدينة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة شمال شرق مدينة رفح.

كما قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا في شارع المنصورة بحي الشجاعية في مدينة غزة، ومناطق غرب مدينة غزة.