سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف ريف دمشق

فلسطين اليوم

تصدّت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف جبال القلمون ومحيط بلدة القسطل، في ريف العاصمة دمشق.

وأفادت مصادر صحفية بسماع أصوات انفجارات متتالية في منطقة القلمون بمحيط مدينة النبك، شمالي دمشق.

بدوره، أكد مصدر عسكري سوري أنّ العدوان الإسرائيلي الجوي شُنَّ من اتجاه الجولان المحتل، حيث استهدف عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية.

وأشار المصدر إلى التصدي للصواريخ، وإسقاط بعضها، موضحاً أنّ العدوان أسفر عن إصابة عسكري بجروح، إلى جانب وقوع بعض الخسائر المادية.