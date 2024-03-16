الهلال والصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثي

فلسطين اليوم

قال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثي.

وأضاف الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيان، اليوم السبت: "المدنيون يواجهون مستوى غيرمسبوق من الإهانة والبؤس والمعاناة، والوضع الصحي على شفا الانهيار مع مواجهة المستشفيات ظروفاً يائسة.

وأشار إلى أن "أزمة الغذاء المتصاعدة تتفاقم في وضع بالغ الخطورة"، موضحاً أنه مع بدء رمضان عدد لا يحصى من الناس ليس لديهم مايفطرون عليه.