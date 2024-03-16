الطيرة: 3 مصابين بحالة خطيرة إثر جريمة إطلاق نار

فلسطين اليوم

أُصيب 3 أشخاص بالخمسينيات من أعمارهم بجريمة إطلاق نار، ظهر اليوم السبت، بجروح وصفت بالخطيرة.

ونُقلوا إلى مسشتفى "مئير" في كفار سابا، لاستكمال العلاج بعد أن تلقوا الإسعافات الأولية ميدانيا.

وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على مشتبهين بارتكاب جريمة إطلاق النار بعد مطاردة شملت إطلاق نار من قبل الشرطة على سيارةالمشتبهين بعد ارتكابهما جريمة إطلاق النار.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الجرائم المنظمة في المجتمع العربي، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بعملها في توفير الأمن للمواطنين، وسطمؤشرات على تواطئها مع منظمات الإجرام.

وقتل 38 شخصاً من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقةفي جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتشمل حصيلة ضحايا العام الجاري، امرأة كانت قد تعرضت لمحاولة قتل في العام الماضي (2023) ما أسفر عن إصابتها بحراح خطرة،أدت إلى وفاتها خلال العام الجاري (2024).