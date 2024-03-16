ياباني يجوب شوارع طوكيو معبرا عن رفضه للحرب على غزة

فلسطين اليوم

يجوب الياباني فوروساوا يوسوكي شوارع العاصمة طوكيو للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" ضدالشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.

ويحمل يوسوكي لافتة كتب عليها "أوقفوا الإبادة في غزة" في شوارع طوكيو من أجل لفت انتباه الشعب الياباني إلى العدوان الإسرائيليعلى قطاع غزة.

ويقول يوسوكي البالغ من العمر 48 عاما، إنه يُفضل متاجر الماركات الشهيرة في العاصمة اليابانية طوكيو، والمباني مثل سفارتي الولاياتالمتحدة الأمريكية والاحتلال، ووزارة الخارجية اليابانية كأماكن لاحتجاجه المتواصل، وفق وكالة الأناضول.

وعند وصوله أمام هذه المباني المعروفة بعد عمله اليومي، يحمل فوروساوا لافتة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" ويعلق لافتة كتبعليها مطالبه بـ"وقف إطلاق النار" حول رقبته.

ويهدف يوسوكي، الذي ينتظر بصمت بمفرده في النقاط التي تشهد حركة مرور كثيفة للمشاة، إلى تسليط الضوء على الحرب الدموية التييشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ 162 يومًا.