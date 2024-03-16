استشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة

فلسطين اليوم

استشهد الأسير جمعة أبو غنيمة من النقب المحتل، اليوم السبت، بعد أيام من نقله بحالة حرجة من سجن إيشل إلى إحدى مستشفيات الاحتلال.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني: إن الأسير جمعة أبو غنيمة (26 عامًا) من النقب استشهد بعد خمسة أيام من إعلان الاحتلال نقله بوضع صحي خطير من زنزانته في سجن (ايشل) إلى إحدى المستشفيات.

وهذا الأسير الخامس الذي يستشهد داخل سجون الاحتلال منذ بداية العام الجاري، والحادي عشر منذ 7 أكتوبر الماضي، الذين أعلن رسميا عن استشهادهم، في حين يجري الحديث عن استشهاد عدد آخر وكبير من معتقلي غزة جراء التعذيب الوحشي ويتكتم الاحتلال على الأمر.

ومع استشهاد أبو غنيمة فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال منذ عام 1967 ارتفع إلى (250) شهيدًا على الأقل.