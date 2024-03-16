الصحة: 63 شهيدًا و112 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم السبت، بارتكاب الاحتلال 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و112 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تصريح مقتضب، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان إلى 31553 شهيدا و73546 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.