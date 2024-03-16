مسؤول أممي يدين استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في غزة

فلسطين اليوم

دان مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "الهجوم الإسرائيلي على منتظري المساعدات في قطاع غزة".

وكتب غريفيث، وهو أيضا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، "يجب أن يتم توزيع المساعدات في غزة بطريقة آمنة وكريمة ويمكن التنبؤ بها، وأي شيء أقل من ذلك أمر غير معقول".

وأعرب المسؤول الأممي عن صدمته إزاء التقارير التي أفادت بمقتل عشرات الأشخاص وإصابة المئات بين منتظري المساعدة في غزة، وقال بحزم: "لا يمكن السماح باستمرار هذه الحوادث".

وشدد غريفيث كذلك على ضرورة "إنهاء الحرب"، مرسلاً رسالة واضحة بشأن ضرورة وقف "الأعمال العدائية".