90 ألف مصل يؤدون التراويح بالأقصى رغم قيود سلطات الاحتلال

فلسطين اليوم

أدى 90 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، رغم قيود سلطات الاحتلال.

وقالت إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن 90 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى رغم تشديدات الاحتلال وعرقلة وصولهم، جراء الإجراءات الأمنية المكثفة لقوات الاحتلال في البلدة القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى المبارك، وعمليات التفتيش وتحقق من الهويات.

ورصدت الجزيرة أداء أعداد كبيرة من المصلين لصلاتي العشاء والتراويح مساء أمس الجمعة بعد توافدهم من أبواب المسجد الأقصى المبارك، في حين تواصلت

وأفاد شهود عيان بأن عشرات آلاف المصلين من مدينة القدس ومن داخل الخط الأخضر توافدوا إلى المسجد الأقصى، رغم قيود وتضييقات سلطات الاحتلال.

وقد منعت شرطة الاحتلال شبانا فلسطينيين من دخول الأقصى لأداء صلاتي العشاء والتراويح، دون أن يتسنى معرفة العدد الدقيق لهم، لكنهم يقدرون بالمئات، وفق الشهود.

وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في شوارع المدينة، وخاصة البلدة القديمة وأزقتها ومحيط المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أغلقت شرطة الاحتلال جميع الحواجز حول القدس الشرقية أمام سكان الضفة.