مستوطنون يقطعون أشجاراً ويعتدون على أرض زراعية جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أقدم مستوطنون صهاينة، اليوم الجمعة، على قطع أشجار وهدم وتخريب محتويات أرض زراعية في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس.

وأفاد رئيس بلدية قصرة، هاني عادل عودة، بأن مستوطنين من بؤرة "إيش قودش" المقامة على أراضي قصرة وجالود، قطعوا عددا منأشجار الزيتون واللوزيات والعنب والتين، في أرض المواطن عاهد محمود عودة البالغة مساحتها أربعة دونمات.

وأضاف عودة أن المستوطنين هدموا كذلك غرفة زراعية، واقتلعوا السياج المحيط بها، ودمروا جدرانا استنادية، وسرقوا أداة الحراثة.

وأشار إلى أن المستوطنين أطلقوا الرصاص تجاه صاحب الأرض من الجبل المقابل للأرض، لمنعه من الوصول إلى أرضه.

ولفت عودة إلى أن هذا الاعتداء هو الأحدث الذي يرتكبه المستوطنون، حيث أقدموا على قطع مئات الأشجار بين قصرة وقرية مجدل بنيفاضل خلال الأيام الماضية.