ديوان رئاسة وزراء الاحتلال: مطالب حماس لا تزال "غير منطقية"

فلسطين اليوم

قال ديوان رئاسة وزراء الاحتلال، اليوم الجمعة، إن مطالب حركة "حماس" لا تزال "غير منطقية"، مشيراً إلى أن "فريقاً إسرائيلياً سيتوجهإلى الدوحة لمواصلة المفاوضات".

وأضاف ديوان رئاسة وزراء الاحتلال، أن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صدّق على خطط لعملية في رفح".

من جهتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "الجيش الإسرائيلي يستعد للجانب العملياتي ولإجلاء السكان من رفح".