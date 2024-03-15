جهاد محمد: لمحاسبة الاحتلال على ادعاءاته الكاذبة بحق موظفي "الأونروا" في غزة

فلسطين اليوم

اعتبر مسؤول ملف "الأونروا" لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان جهاد محمد، بأن إعادة بعض الدول لمساهماتها المالية الخاصة بميزانيةوكالة "الأونروا" يؤكد على أن العدو الصهيوني كان يسعى لمحاصرة الوكالة الأممية، في سياق حربه الدموية والإبادة الجماعية بحق أبناءشعبنا في قطاع غزة، لقطع الإمدادات الإنسانية التي تقدمها الوكالة للنازحين في مراكزها ومناطق عملياتها.

وأكد محمد، على "ضرورة أن تقوم هذه الدول بمقاضاة هذا الكيان أمام المحكمة الدولية وفي مجلس الأمن على كذبه وتضليله وإنعكاس هذهالإفتراءات على المدنيين العزل في قطاع غزة، وأن يقوموا بمضاعفة مساهماتهم المالية والسعي مع المجتمع الدولي لضرورة فك الحصار عنقطاع وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية في أسرع وقت ممكن".

وقال إن "العدو الصهيوني يؤكد مرة جديدة على أن إستهداف الوكالة هو سياسي بامتياز في محاولة منه لإنهاء عملها كمقدمة لتصفيةالقضية الفلسطينية وقضية اللاجئين على الخصوص"، لافتاً إلى أنه "بالرغم من التراجع الحاصل في خدمات الأونروا إلا أننا متمسكون بهانظراً لما تشكله من بُعد سياسي للمجتمع الفلسطيني كشاهد على نكبتهم ومأساتهم".