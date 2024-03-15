لبنان: بالأسلحة الصاروخية والمدفعية.. المقاومة الإسلامية تجدد استهداف مواقع الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الجمعة، استهداف تجمّع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلمفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة ‏الصاروخية مؤكّدةً إصابته بشكلٍ مباشر.

وأكّدت المقاومة، في بيان مقتضبٍ نشرته، أنّها أصابت بشكلٍ مباشر تجمّعاً ‏لجنود الاحتلال، في محيط موقع بركة ريشا بصاروخ "بركان".

كذلك، استهدفت موقع ‏المرج وتجمّعاً ‏لجنود الاحتلال قرب موقع الراهب بالأسلحة المدفعيّة، مؤكّدةً إصابته إصابةً مباشرة.

إلى جانب ذلك، استهدفت المقاومة موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع ‏المالكية، بالأسلحة الصاروخية وأصابته بشكلٍمباشر.‏

ومع مواصلة المقاومة الإسلامية استهداف مواقع ومستوطنات الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، كشف استطلاع لمعهد دراسات "الأمنالقومي" التابع للاحتلال، عن تراجع في نظرة الجمهور إلى مدري حصانة الجبهة الداخلية أمام هجوم من لبنان، من 47% في بدايةالحرب، إلى 27.5% فقط اليوم.

وتأتي نتائج الاستطلاع الذي أجري في شهر آذار/مارس الحالي، بحسب المعهد، متأثرةً بالحرب الجارية في الجبهة الشمالية، والتي أدّتإلى سلسلة من التكهنات بشأن الثمن الباهظ الذي ستدفعه الجبهة الداخلية.

وتشير تقديرات المعهد إلى أنّ نظام الطاقة المركزي في "إسرائيل" غير مستعد، لتحمل سيناريوهات أمنية خطيرة، بعد أن أوضحت الحربالحالية، بشكلٍ لا لبس فيه، أنّ مواجهة متعدّدة الجبهات تضع نظام الكهرباء في خطرٍ شديد على مستويات عدّة، بينها: إعاقة الوصول إلىمخزونات الغاز المحلية والوقود المستورد، وإلحاق ضرر بمحطات الطاقة، وإلحاق ضرر بشبكة الكهرباء.