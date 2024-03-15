لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع المرج والمالكية والراهب بالصواريخ

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا بالأسلحة الصاروخية مواقع الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي اللبنانية المحتلة.

وأشارت المقاومة الإسلامية في لبنان انها استهدفت موقعي المرج و المالكية، وتجمّعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي قرب موقع الراهب بالأسلحة المدفعيّة، وأكدت المقاومة إصابة المواقع المستهدفة بشكل مباشر.

وأفادت مصادر لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على خراج علما الشعب قرب خزان البلدة مستهدفاً منزلاً من ثلاث طبقات ، حيث دمر بالكامل، كذلك استهدفت طائرات الاحتلال بغارة منطقة اللبونة- الناقورة، كما أغار الطيران الحربي على بلدة كفر كلا.