انطلاق عمليات الاقتراع بانتخابات الرئاسة الروسية وسط تصعيد أوكراني على الحدود

فلسطين اليوم

انطلقت في روسيا عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الجمعة، ويتوقع أن تسفر الانتخابات عن فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية جديدة في غياب معارضة فعلية، في وقت تكثف فيه أوكرانيا هجماتها عبر الحدود.

وبدأ سكان الشرق الأقصى الروسي الإدلاء بأصواتهم، وفتحت أولى مراكز الاقتراع اليوم عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في شبه جزيرة كامتشاتكا وفي توكوتكا في أقصى الشرق الروسي، وستستمر عمليات الاقتراع في عموم روسيا والمناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو على مدى 3 أيام.

ونظرا لفارق التوقيت، بدأ سكان الشرق الأقصى التصويت في حين كان سكان الجزء الغربي من البلد الذي يضم 11 منطقة زمنية يتجهزون للنوم.

وكان بوتين قد وجه خطابا -أمس الخميس- حث خلاله مواطني بلده على المشاركة في عمليات الاقتراع للتعبير عن وطنيتهم مذكرا إياهم بالتحديات التي تمر بها روسيا في ظل الحرب.

ويتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية الروسية، ويعد بوتين (72 عاما) الذي يتولى السلطة منذ أكثر من عقدين من الزمن، المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية الروسية في غياب أي معارضة جادة له.

ويتوقع المراقبون أن تفضي الانتخابات لبقاء بوتين في السلطة لمدة 6 سنوات أخرى، أي

حتى عام 2030.

كما يمكن لبوتين الترشح لولاية أخرى بعد ذلك بفضل مراجعة دستورية جرت عام 2020، مما يسمح له بالبقاء على كرسي الرئاسة حتى عام 2036.

وستجري عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في 4 مناطق في أوكرانيا سيطرت عليها موسكو العام الماضي، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي أعلنت موسكو ضمها عام 2014.