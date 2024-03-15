اليمن يحظر الملاحة الإسرائيلية عبر المحيط الهندي ويستهدف 5 سفن أميركية

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، حظر الملاحة الصهيونية في المحيط الهندي، وكذلك ضرب سفينة صهيونية ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر، وثلاث سفن أمريكية وصهيونية أخرى في المحيط الهندي.

وأعلن الناطق العسكري باسم القوات المسلحة العميد يحي سريع في بيان تلاه، خلال المسيرة المليونية في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء نصرة لغزة تحت شعار (رمضان اليمن.. طوفان ينتصر لغزة)، قال العميد سريع: تم بعون الله تنفيذ عملية استهداف لسفينة (pacific 01) الإسرائيلية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت كذلك مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة محققة أهدافها بنجاح بفضل الله.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية بدئها في توسيع نطاق عملياتها ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة به لتشمل المحيط الهندي طريق رأس الرجاء الصالح.

وأوضحت أن توسيع نطاق العمليات جاء تنفيذا لتوجيهات السيد القائد في الانتصار لمظلومية فلسطين واستجابة لنداءات شعبنا وأحرار الأمة.

وحذرت القوات المسلحة كافة السفن المرتبطة بالإسرائيلي بعدم المرور من طريق رأس الرجاء الصالح ما لم فإنها ستكون هدفا مشروعا لقواتنا.

وفي السياق أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 3 عمليات ضد 3 سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة.

وأكدت أنها لن تتوقف عن منع الملاحة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي إلا عند إيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا في قطاع غزة، مشددة على أن عملياتها تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.