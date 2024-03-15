ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة دوار الكويت الى 100 شهيد و200 جريح

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة المجزرة في دوار الكويت، جنوبي شرقي مدينة غزة، إلى أكثر من 100 شهيد و200 جريح.

ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيات المعمداني والشفاء في مدينة غزة والعودة وكمال عدوان شمالي القطاع.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أنّ مروحيات الاحتلال أطلقت النار على المواطنين، ثم أكملت المدفعية المجزرة عند دوار الكويت.

وأكّد أنّ "مدفعية الاحتلال قصفت المواطنين بعدما قاموا بالاحتماء في المباني بعد فتح نيران المروحيات الإسرائيلية عليهم، وتواصل إطلاق النار لمنع نقل الشهداء وإغاثة الجرحى.