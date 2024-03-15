شركة أمبري:هجوم صاروخي يلحق أضرارا بسفينة قبالة سواحل الحديدة باليمن

فلسطين اليوم

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري للأمن البحري -اليوم الجمعة- إن سفينة شحن تجارية تعرضت لقصف صاروخي على بعد 76 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وأشارت الهيئة إلى أن القصف ألحق أضرارا بالسفينة، لكن طاقمها لم يصب بأذى، وذكرت أن السفينة أبحرت إلى ميناء آخر.

كما أفادت الهيئة -التي تديرها القوات الملكية البريطانية- أن سفينة أخرى، كانت تبحر على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة، أبلغت عن تحليق صاروخين فوقها قبل أن ينفجرا على مسافة بعيدة.

وقالت إن ربان السفينة أبلغ الجهات المعنية بمرور صاروخين فوق السفينة وسماع دوي انفجارين على مسافة بعيدة، مؤكدة أن الحادث لم يلحق أضرارا بالسفينة وطاقمها.

وكانت القيادة الأميركية الوسطى أعلنت فجر اليوم الجمعة تدمير 9 صواريخ باليستية مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين كانت جماعة أنصار الله على وشك إطلاقها من المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، وفقا للبيان.