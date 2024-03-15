تظاهرات أمام مبنى "نيويورك تايمز" احتجاجا على تغطيتها المنحازة لـ"إسرائيل"

فلسطين اليوم

اقتحم متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية مبنى صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وذلك احتجاجاً على انحياز الصحيفة لـ "إسرائيل" في تغطيتها للحرب المستمرة على قطاع غزة.

وفي التفاصيل، ذُكر أنّ المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى الصحيفة في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية، ومنع المحتجون وصول موظفي الصحيفة إلى غرفة الأخبار.

واستطاع 100 متظاهر الدخول إلى بهو المبنى رغم الإجراءات الأمنية المشددة للشرطة التي اعتقلت عدداً من المتظاهرين.

ورفع المتظاهرون شعارات تضامنية مثل "الحرية لفلسطين". وتضامناً مع غزّة ردّد المحتجون شعارات تتهم الصحيفة بالمشاركة في الإبادة الجماعية، إذ هتفوا "الموافقة على الإبادة الجماعية يتم تصنيعها هنا"، و"أوقفوا المطابع".

كذلك رفعوا صوراً ضد بعض المسؤولين في الصحيفة، بما في ذلك المحرر التنفيذي جوزيف خان، والرئيس التنفيذي ميريديث ليفين والناشر إيه جي سولزبيرجر.