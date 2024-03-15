بعد نحو شهرين من التعليق.. أستراليا تستأنف دعمها لـ"الأونروا"

فلسطين اليوم

أعلنت أستراليا، اليوم الجمعة، أنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومساهمتها المالية، وذلك بعد أن علّقتها ودول أخرى نتيجة ادعاءات إسرائيلية بمشاركة موظفين فيها في عملية 7 أكتوبر.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أنّ "الأونروا ليست منظمة إرهاربية"، مضيفةً أنّ "الناس يواجهون الجوع في غزة والوكالة أساسية لتوفير المساعدة لهم".

وأشارت إلى أنّ أستراليا ستسدد مساهمتها المعلّقة البالغة 4 ملايين دولار "بعدما وافقت الوكالة على توفير ضمانات إضافية".

ولقي الإعلان الأسترالي ترحيب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الذي شكر البلد على انضمامها للدول المانحة.

ويُشار إلى أنّه قبل أستراليا، سبق لكندا والسويد الإعلان أنهما ستستأنفان مساهمتهما المالية في الوكالة. وقالت الحكومة السويدية إنّها "خصصت 400 مليون كرونة (العملة المحلية) للأونروا لعام 2024"، وذلك في 9 آذار/مارس الجاري.