قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل مواطنين بينهم أسرى محررون

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الجمعة، عددا من المواطنين خلال مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من مدينة طولكرم شمال الضفة.

وبينت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم، وانتشرت في عدة أحياء، ودارت مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن طاهر شريتح، ونجله معتز، وزوج ابنته معاذ هلال، والمواطن يوسف شراكة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما دهمت قوات الاحتلال محال تجارية وبنايات سكنية في المدينة، وعاثت فيها تخريباً.

واقتحمالاحتلال بلدتي بلعا ودير الغصون شمال طولكرم، وداهمت عدة منازل وفتشتها.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة عرابة جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات العسكرية اقتحمت البلدة وداهمت منزل الأسير ثابت مرداوي، واعتقلت نجله أسامة، واعتدت على والده المسن.

كما اعتقلت الأسير المحرر ثابت أبو عزيزة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال، صباحا، مخيم الفارعة جنوب جنين، وسط اشتباكات مسلحة بينها وبين مقاومين استهدفوا آلياتها بالعبوات الناسفة وصليات من الرصاص.

كما اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة برقة شمال غرب نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس المحتلة، بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت في عدة أحياء.