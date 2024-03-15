في اليوم الـ161 على العدوان.. عشرات الشهداء والإصابات في قطاع غزة

فلسطين اليوم

تواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته قصف مختلف مناطق قطاع غزة لليوم 161 على العدوان مخلفة عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

وارتقى اربعة شهداء وعدة جرحى بقصف الاحتلال مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

واستشهد ثمانية فلسطينيين في مخيم النصيرات بعد قصف الاحتلال مركز التنمية الاجتماعية في المخيم فيما استشهد تسعة مواطنين في قصف على منزل عائلة العطار في مخيم البريج.

وارتقى خمسة شهداء وعدد من الجرحى جرّاء استهداف منزلًا يعود لعائلة المدهون بمنطقة المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع

وانتشلت طواقم الهلال الأحمر جثامين لعشرين مواطنا من خان يونس بينهم عشرة في مدينة حمد شمالي غربي خان يونس.

وكشف انسحاب الاحتلال عن دمار كبير في البنايات السكنية والشقق إضافة إلى البنية التحتية.

وفي رفح استشهد ثلاثة مواطنين من عائلة القاضي هم رجل مسن وزوجته ونجله في قصف على منزل العائلة بحي الزهور شمالي المدينة.