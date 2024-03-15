العفو الدولية: العالم يتجاهل التجويع المدبر في غزة

فلسطين اليوم

انتقدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار المجتمع الدولي لتجاهله التجويع المدبّر في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت كالامار إن المجتمع الدولي يتجاهل التجويع المدبر من قِبل "إسرائيل" في قطاع غزة، وينشغل في تصوير الوضع بالمنطقة على أنه أزمة إنسانية.

وفي منشور وضعته على منصة إكس، أوضحت كالامار أن "إسرائيل" تواصل انتهاك القانون الدولي دون أن تواجه أي عقوبات جنائية.

وأشارت إلى أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية، وعزم واشنطن بناء ميناء مؤقت على سواحل غزة، لن يجديا نفعا أمام انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن في وقت سابق أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مبينا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل القطاع بحرا عبر الميناء.