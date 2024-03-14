الهندي: المقاومة ستبدي مرونة إذا تم الحديث عن وقف للعدوان في المرحلة الثانية للمفاوضات

فلسطين اليوم

أكّد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، اليوم الخميس، أنّ هناك اتفاقاً أميركياً-إسرائيلياً على استعادة الأسرى من دون وقف العدوان، لافتاً إلى أنّ لدى الأميركيين حسابات بشأن رفح بسبب التوتر الداخلي هناك والانتخابات المرتقبة.

وفي حديث صحفي، لفت الهندي إلى أنّه "لا الإسرائيلي ولا الأميركي يريدان وقف العدوان"، مؤكّداً أنّ "هناك اتفاقاً أميركياً-إسرائيلياً على هدف استعادة الأسرى من دون وقف العدوان".

وأوضح أنّه "لا يوجد أحد يتعهّد بشكلٍ رسمي، وخصوصاً الولايات المتحدة، أن هناك وقفاً للعدوان حتى في المرحلة الثانية من مشروع الاتفاق".

كما لفت الهندي إلى أنّ لدى الأميركيين حسابات بشأن رفح بسبب التوتر الداخلي هناك والانتخابات المرتقبة، مضيفاً أنّ دخول الاحتلال الإسرائيلي إلى رفح "لن يغير في المعادلة شيئاً".

كذلك، أشار نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إلى أنّ المقاومة "ليست مجموعات مسلحة يمكن القضاء عليها، كما يسوّق نتنياهو".

وفي شأن إدارة قطاع غزّة، أكّد الهندي على ضرورة أن تكون هناك "إدارة لـغزّة عبر حكومة لديها مرجعية وطنية متفق عليها من قادة الفصائل الفلسطينية".

وتحدث الهندي عن الجو العام العربي في مناصرة فلسطين، لافتاً إلى أنّ "هناك خذلاناً عربياً لفلسطين لم يكن يتوقعه حتى العدو الإسرائيلي".

وجدّدت حركة الجهاد الإسلامي تأكيدها أنّ المقاومة مستمرة وستواصل ضرباتها وصولاتها انطلاقاً من الساحات كافة، ولا سيما في غزة والضفة الغربية.

وفي بيان لها، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، طمأنت حركة الجهاد الإسلامي جماهير الأمة وأحرار العالم، بأن "مقاومة الشعب الفلسطيني بألف خير، وهي في أوجّ عطائها، ولن تسمح للعدو بتنفيذ مخططاته".