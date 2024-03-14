مقتل ضابط إسرائيلي متأثراً بإصابته من جراء عملية الطعن في "بيت كاما"

فلسطين اليوم

قُتل ضابط إسرائيلي متأثراً بجروحه، التي أُصيب بها في عملية الطعن التي نفّذها مقاوم فلسطيني في مستوطنة "بيت كاما"، شمالي صحراء النقب، جنوبي فلسطين المحتلة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل الضابط أوري موريال.

وكان الإعلام الإسرائيلي تحدّث، في وقت سابق، عن وقوع 3 إصابات، إحداها خطرة، في صفوف الإسرائيليين، من جراء عملية الطعن في "بيت كاما"، بينما تحدّثت مواقع فلسطينية عن استشهاد المنفّذ.