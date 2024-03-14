مسؤولون إسرائيليون: جيشنا مشتت على عدة جبهات وكلام نتنياهو ذر في رماد

فلسطين اليوم

أكّد اللواء في احتياط "جيش" الاحتلال، إسحاق بريك، أنّه "لا يمكن القضاء على حماس بشكلٍ كامل"، واصفاً ما قاله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنّه "ذر رماد في العيون وخداع".

وقال بريك، في حديثه لقناة "كان" الإسرائيلية، إنّ "ما قاله اليوم بيبي (نتنياهو) هو ذر رماد في العيون، وخداع، لا يمكن القضاء على حماس بشكلٍ كامل ، هذا شعار غير واقعي".

وأشار إلى أنّ "كل قادة الكتائب الذين قتلناهم تم تعيين مكانهم آخرين، وكل قادة السرايا الذين قتلوا عيّن مكانهم"، مضيفاً أنّ "حماس تعود إلى شمال قطاع غزة وتسيطر من جديد على كل شيء".

وتابع: "حماس لديها مئات الكيلومترات من البنى التحتية بما فيها الأنفاق تحت فلادلفيا"، مؤكّداً أنّ على الإسرائيليين أن يعرفوا أنّ "حماس تسيطر عسكرياً"، وعادت إلى هناك (بشمال قطاع غزة) وبدأت بترميم قدراتها.

وأضاف "كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فارغ، لأنه حتى لو دخلنا اليوم إلى رفح ونجحنا يوجد عشرات الآلاف من مقاتلي حماس داخل الأنفاق، ويدخلون ويخرجون متى يريدون".