الجهاد: نبارك عملية بيت كاما وهذا الفعل سيتصاعد

فلسطين اليوم

باركت حركة الجهاد الإسلامية في فلسطين عملية "بيت كاما" بالنقب المحتل، التي تأتي في إطار الرد المتواصل على مذبحة القرن في قطاع غزة.

وقالت حركة الجهاد في تصريح صحفي إن هذا الفعل، البطولي سيتصاعد في كل ربوع فلسطين المحتلة، رداً على الجرائم المتواصلة التي يرتكبها العدو الصهيوني، وهي تأتي في نفحات شهر الجهاد والانتصارات، رغم كل الإجراءات الأمنية القمعية.

وأضافت أن الرهان على اهل القدس والضفة والداخل المحتل في العام 1948 كبير، مؤكدين ثقتهم بأنهم متمسكون بالقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي، رغم كل الترهيب والتنكيل الصهيوني.