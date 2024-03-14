نتنياهو: الضغوط الدولية لن تثنيني عن التحرك في رفح

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة معاريف العبرية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن هناك ضغوطا دولية لمنع التحرك في رفح جنوب قطاع غزة.

وقال نتنياهو "أرفض تلك الضغوط، وسأذهب إلى هناك للقضاء على حماس".

وخلال الأسابيع الماضية، أبدى عدد كبير من الدول العربية والغربية -ومن بينها الولايات المتحدة حليفة تل أبيب- رفضهم سعي إسرائيل لاجتياح رفح، التي تحوي أكثر من مليون نازح فروا من مناطق قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.