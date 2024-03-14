مياه الصرف الصحي تفاقم الأوضاع شمالي قطاع غزة... تلوث وانتشار أمراض

فلسطين اليوم

تفاقمت الأوضاع الصحية في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، جراء طفح مياه الصرف الصحي وتلوث مياه الشرب والاستخدام، مما أدى إلى انتشار الأمراض خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي أزقة جباليا، تظهر مياه الصرف الصحي تتسرب إلى منازل المواطنين ومراكز الإيواء، مع توقف عمل بلدية جباليا بالكامل، بسبب تدمير إسرائيل معداتها خلال القصف.

ويعاني السكان في مدينة جباليا من انتشار الأمراض، جراء هذه الظروف الصحية الصعبة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، أن 66% من سكان قطاع غزة يعانون انتشار الأمراض المنقولة بواسطة المياه الملوثة، ومنها الكوليرا والإسهال المزمن والأمراض المعوية.

بدوره، أعلن رئيس بلدية بلدة جباليا مازن النجار، أنّ إسرائيل دمرت أكثر من 70% من آبار المياه الصالحة للشرب والاستخدام، منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة، ولا سيما في محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".