اسم آرون بوشنل يُطلق على شارع في أريحا

فلسطين اليوم

أطلق مجلس مدينة أريحا الفلسطينية اسم آرون بوشنل على أحد شوارعها، تكريماً للجندي الأميركي الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يقع شارع آرون بوشنل في جنوب مدينة أريحا، ويتفرع إلى شارع يحمل اسم محمود درويش، الشاعر الفلسطيني الراحل، والذي صادفت ذكرى ميلاده هذه الأيام.

بدوره، قال رئيس بلدية أريحا في الضفة الغربية المحتلة، عبد الكريم سدر، في حفل كشف النقاب عن اللافتة الجديدة في الشارع، إن آرون بوشنل "ضحى بكل شيء" من أجل الفلسطينيين.

وانتشرت صور لافتة الشارع على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً في "إكس" و"إنستغرام"، ولقيت الخطوة ترحيباً كبيراً.

آرون بوشنل... حب الحرية

كان الطيار الأميركي آرون بوشنل قد أضرم النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن يوم 26 فبراير/شباط الماضي، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 31 ألف فلسطيني حتى الآن.