الاحتلال يمنع فلسطينيي الداخل عن المسجد الأقصى عبر أوامر الإبعاد

فلسطين اليوم

ازدادت أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى بحق فلسطينيي الداخل مع دخول شهر رمضان الحالي، إذ وزع الاحتلال الإسرائيلي مئات الاستدعاءات على المرابطين والناشطين السياسيين، وحولهم إلى جلسة استماع وتحقيق في القشلة بالقدس.

وهناك نوعان من أوامر الإبعاد تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهي منع الدخول إلى المسجد الأقصى، ومنع الدخول إلى البلدة القديمة في القدس.

وكان مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد زعم قبل بدء شهر رمضان بأيام بأن رئيس الحكومة والمؤسسة الأمنية قررا أن لا تكون هناك قيود كبيرة على دخول فلسطينيي 48 إلى المسجد الأقصى، بحيث لن يكون هناك تحديد لأعمار الزوار والمصلين.

وعمم المكتب بياناً في أعقاب جلسة ترأسها نتنياهو، وشاركت فيها جميع الأجهزة الأمنية، زعم فيه أن "إسرائيل تصون حرية العبادة لأبناء جميع الأديان بحذافيرها، في كل مكان في إسرائيل، ولا سيما في جبل الهيكل/الحرم الشريف"، وفق ما جاء في البيان.