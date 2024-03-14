بـ 4 غارات.. عدوان أميركي - بريطاني جديد على مدينة الحُدَيدة اليمنية

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام يمنية، بأنّ عدواناً جوياً أميركياً - بريطانياً جديداً استهدف محافظة الحُدَيْدَة الساحلية على البحر الأحمر، غربي اليمن.

واستهدف العدوان، بأربع غارات جوية، منطقة الجاح في مديرية بيت الفَقيه جنوبي المدينة الساحلية على البحر الأحمر.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنّ سفينة أبلغت عن انفجار على مسافة قريبة منها، أثناء إبحارها على بعد حوالى 50 ميلاً بحرياً من جنوبي شرقي ميناء عدن في اليمن.

وأشارت الهيئة في مذكرة إلى أنّ "السفينة لم تتعرض لأيّ ضرر، وتمّ الإبلاغ عن سلامة الطاقم"، وأنّ "السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي وتقوم السلطات بالتحقيق".

وأمس، أفادت المصادر باستهداف عدوان أميركي-بريطاني مطار الحُدَيْدَة الدولي، بأربع غارات جوية، سبقها شن طائرات العدوان الأميركي- البريطاني، 18 غارة على محافظتي الحديدة وصعدة غرب وشمال اليمن.