حماس تدعو للنفير وتصعيد المواجهة مع الاحتلال

فلسطين اليوم

دعت حماس، اليوم الخميس، للتصعيد في كل الميادين نصرة لغزة والقدس ودعمًا لصمود المواطنين والمقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له القطاع منذ 160 يومًا.

وطالبت حماس، في بيان، الأمتين العربية والإسلامية لجعل يوم غد الجمعة وكل أيام وجمع شهر رمضان، ميدانا وحراكا عارما متواصلا وتصعيدا في الساحات والميادين، انتصارا لغزة، وللضغط باتجاه وقف العدوان وفتح المعبر وإدخال المساعدات الإغاثية.

وشددت حركة حماس على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل ضرورة النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه، ومنع محاولات الاحتلال تدنيسه وفرض مخططاته.

ووجهت حماس خطابها للشباب الثائرين وكتائب المقاومة في عموم الضفة الغربية والقدس، داعيةً للانتفاض والخروج في حشود هادرة وزلزلة الأرض تحت أقدام الاحتلال والاشتباك معه لإرباكه وبث الرعب في أركان حكومته.

وقالت حماس إن هذا التصعيد من شأنه أن يجدد تأكيد وحدة الشعب الفلسطيني في كل ساحات الوطن وخارجه، واحتضانه للمقاومة، وفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه.

وختمت حماس بدعوة أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحيّة الدَّاعمين للقضية الفلسطينية، لـ"مواصلة حراكهم الجماهيري الفاعل ومسيراتهم التضامنية الغاضبة، وتصعيد كل أشكال الحشد والتأييد والدعم والمشاركة في فضح جرائم الاحتلال ومجازره المروّعة ضد المواطنين في قطاع غزَّة، والضغط على الحكومات المؤيّدة للاحتلال بالوقف الفوري لعدوانه، وفتح كل المعابر وإدخال المساعدات.