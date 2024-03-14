هيئة بحرية بريطانية: انفجار بالقرب من سفينة جنوب شرق عدن

فلسطين اليوم

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، إنّ سفينة أبلغت عن انفجار على مسافة قريبة منها، أثناء إبحارها على بعد حوالى 50 ميلاً بحرياً من جنوب شرق ميناء عدن في اليمن.

وقالت الهيئة في مذكرة إنّ "السفينة لم تتعرض لأي ضرر، وتمّ الإبلاغ عن سلامة الطاقم".

وأضافت الهيئة أنّ "السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي" و"تقوم السلطات بالتحقيق".

والثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، استهداف السفينة الأميركية "Pinocchio" في البحر الأحمر بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة، معلناً "تحقيق إصابة دقيقة"، ومؤكّداً "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزّة".