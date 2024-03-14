عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال وقواته الخاصة.

وأفادت مصادر محلية بأن 100 مستوطن اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، عبر باب المغاربة، على دفعات متتالية.

ويأتي هذا الاقتحام في الوقت الذي تُبعد فيه قوات الاحتلال مئات المقدسيين رواد المسجد من الداخل المحتل عن المسجد الأقصى وحوّلت آخرين، منهم، الى الإعتقال الإداري.

وبدأت منظمات الهيكل حشد أنصارها للمشاركة الواسعة في اقتحامات الأقصى يوم الخميس المقبل للاحتفال بعيد المساخر اليهودي (بوريم).