عائلات أسرى الاحتلال تغلق شارعاً وسط "تل أبيب" وتطالب بإبرام صفقة

فلسطين اليوم

خرجت عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية، في تظاهرات مناهضة لحكومة نتنياهو التي عجزت حتى اللحظة عن إعادة أبنائهم، وأغلقت شارع "أيالون" الرئيسي وسط "تل أبيب"، وسط مطالبات بـ "صفقة الآن" مع فصائل المقاومة الفلسطينية لإعادة الأسرى.

وقبل أيام، تمكن متظاهرون من تجاوز الحواجز الأمنية، في شارع "كابلان" في "تل أبيب"، وسدّوا طريق "بيغن" عند مدخل "الكرياه"، وهي المساحة التي تضمّ مقارّ ومؤسسات حكومية وعسكرية.

واندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال والمستوطنين المتظاهرين هناك، بحيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجّين، واعتقلت 10 منهم، في محاولة فتح الطريق المؤدية إلى "الكرياه".

وكان عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة قد قطعوا الطريق السريع رقم (1) في اتجاه القدس المحتلة قبل أيام، ووضعوا أنفسهم في أقفاص، بهدف تذكير رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بوضع أبنائهم.

وتتواصل تظاهرات الإسرائيليين مع فشلٍ حكومة الاحتلال في تحقيق أهدافها المعلنة بـ"القضاء على حماس" وإعادة الأسرى.