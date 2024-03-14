الصحة: 69 شهيدًا و110 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 69 شهيدًا و110 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة، في تصريح صحفي أن عددا من الضحايا ما يزالوان تحت الركام وفي الطرقات، و يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 31341 شهيدًا و73134 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.