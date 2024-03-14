إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال الضفة الغربية

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون، فجر اليوم الخميس، خلال حملة دهم واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ففي القدس، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال على حاجز قلنديا، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والصوتي، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، جرى نقله بمركبة إسعاف إلى إحدى المستشفيات.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم قلنديا، وتجولت في عدة مناطق دون أن يبلغ عن إعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

ذكرت مصادر محلية في البلدة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين محمد ربيع، امين سر حركة فتح، وحسن قريع، عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما والبعث بمحتوياتها.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال أطلقت خلالها الغاز السام المسيل للدموع بكثافة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة نابلس ومخيمي العين وعسكر القديم.

وقالت مصادر محلية، إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، خرجت من حاجز عورتا، واقتحمت الجهة الشرقية من المدينة، وتوجهت إلى الجبل الشمالي ومن ثم إلى مخيم العين بالمدينة، كما اقتحمت حي الحيطان بالبلدة القديمة، حيث اندلعت مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء وشوارع في المدينة، في وقت دفعت قوات الاحتلال فيه بتعزيزات عسكرية أخرى من جهة جاحز دير شرب غرب المدينة.

وأشارت إلى أن قوة أخرى ترافقها جرافة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم شرق المدينة، وإلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والصوتي.

وأصيب مواطنان، فجر اليوم الخميس، حراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين في قرية اللبن الشرفية جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية إضافة إلى قوة راجلة اقتحمت القرية وتجولت في عدة مناطق، وتمركزت في وسط القرية، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت في محتوياتها عرف من اصحابها ماجد ضراغمة ورسمي عويس كما داهمت عمارتين إحداهما للمواطن مصطفى النوباني، والأخرى للمولطن نائل ابو أحمد.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مواطنين خلالها اقتحامها القرية، ما أدى لاصابتهما، وجرى نقل أحدهما لإحدى المستشفيات.

كما أجرت قوات الاحتلال عملية تفتيش واسعة في مقبرة القرية.

وفي قلقيلية، قالت مصادر محلية: إن عددا كبيرا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت المدينة، وتجولت في عدة شوارع وأحياء، وتمركزت في حيي القرعان، وكفر سابا، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل، عرف منها منزلا يعود لعائلة الرابي، عقب تكسير أبوابه، وآخر لعائلة فريج.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في حي كفر سابا أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي والصوتي، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا، بلدتي إذنا ويطا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء فيهما، ونفذت حملة اعتقالات في يطا وعرف من بين المعتقلين: الشيخ حافظ محمود رشيد أبو عبيدة، والشيخ محمد الهريني، والشيخ محمد عايد أبو عرام، والشيخ مروان إبراهيم بحيص.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان من مخيمي عقبة جبر وعين السلطان والمعتقلون هم عبد امين ابو زينه ومطاوع احمد ياغي ومحمد الكلوني ومحمد بكر الهندي ومحمود بلهان وعمر داود دريعات